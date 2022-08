Acusados de furtar ração são presos em Bom Sucesso

Após furto ocorrido em propriedades rurais onde foram subtraídos sacos de ração para engorda de gado, a Polícia Militar recebeu denuncia do local e dos indivíduos envolvidos na pratica do crime.

Ao chegar ao local da denúncia, foram visualizados dois masculinos defronte a casa, dado voz de abordagem aos dois, feita busca pessoal e nada localizado.

Questionado o proprietário da casa se haveria algum ilícito dentro da residência, respondeu que não. Após autorização expressa do morador foi feita vistoria nas dependências da moradia e no quarto dos fundos da casa debaixo de uma lona preta foi localizado o produto do furto, sendo 9 sacos de ração, estes reconhecidos pela vitima.

Foi então dada voz de prisão aos dois masculinos. No momento da condução dos presos para a viatura a esposa de um deles investiu contra um dos policiais com empurrão e chute e também usando de palavras ofensivas, sendo necessário o uso moderado da forca sendo de pronto contida e algemada.

Em continuidade as diligências, um dos presos relatou que havia mais um envolvido e este reside no distrito de Colúmbia.

Uma viatura de Marumbi foi para o local e localizou o acusado e mais um homem, sendo dada voz de prisão a ambos sendo um pela participação no crime de furto e outro por estar com moto com sinal de identificação adulterado.

Foram encaminhados para a delegacia de Jandaia do Sul.