Administração Municipal transfere feriado de aniversário de Mandaguari para o dia 8/5

A Prefeitura de Mandaguari transferiu para o dia 8/5 (uma segunda-feira) o feriado de aniversário do município, comemorado tradicionalmente no dia 6/5. O decreto será publicado na manhã desta quinta (27) no Diário Oficial.

O decreto não se aplica a servidores que atuam em serviços considerados essenciais no atendimento à população, como trabalhadores do Pronto Atendimento Municipal, nos serviços de limpeza pública e os vigilantes.

Segundo a prefeita Ivonéia Furtado, a medida visa apoiar e incentivar a economia local. “O feriado fica mais próximo do Dia das Mães, um dos períodos mais importantes no ano para as vendas na cidade, e passa a ser nos primeiros dias úteis, quando a população recebe, enfim, o salário”, justifica.

A chefe do Poder Executivo ainda levou em consideração as sugestões de moradores e de comerciantes que solicitaram, informal e formalmente, a transferência do feriado. “Recebemos até um abaixo-assinado de cerca de 40 comerciantes que insistiram pela mudança do dia do feriado”, relata.

O expediente do funcionalismo municipal será retomado no dia 9/5.

PMM- Apoio em divulgação Site MandaguariOnline.com.br