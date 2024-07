Adolescente assassinado em Mandaguari é identificado

O adolescente de 12 anos assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (4) em Mandaguari foi identificado como Gabriel Caic Moreira da Silva.

Na noite desta quinta-feira, 4 de julho, um ato de violência chocou a cidade de Mandaguari. Um adolescente de apenas 12 anos foi vítima de homicídio a tiros após ser surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta. O crime ocorreu na Rua Tadashi Utiumi, no bairro Jardim Progresso.

Segundo registros de uma câmera de segurança, os amigos estavam conversando na via pública quando a dupla suspeita se aproximou em uma motocicleta Honda CG 150 de cor preta. Os criminosos dispararam contra os adolescentes e, em seguida, fugiram do local.

As equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu foram acionadas. Infelizmente, o adolescente de 12 anos não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O outro jovem, de 14 anos, foi atingido na perna e encaminhado a um hospital da região, onde recebeu atendimento médico. Seu estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Militar e a Polícia Civil foram mobilizadas para atender à ocorrência e o caso é investigado.