Adolescente de 17 anos é baleado pelo próprio pai em Califórnia

A ocorrência foi atendida na noite desta segunda-feira (2) pela Polícia Militar de Califórnia na Rua Angélica Thais Fraga

Conforme a PM, foi informado que uma pessoa teria sido ferida por disparo de arma de fogo. Que a equipe deslocou até o local do fato, onde foi localizado a vítima, um jovem de 17 anos, caído ao solo, que ao ser indagado o que havia acorrido, respondeu que teve um desentendimento com seu pai e o mesmo sacou uma arma de fogo (revólver) e efetuou um disparo contra ele.

No local a equipe constatou uma perfuração na blusa do adolescente e um hematoma no tórax.

O autor não se encontrava mais no local e, diante os fatos, foi acionada a ambulância do município, onde a vítima foi encaminhada para o hospital municipal de Califórnia, para atendimento médico.

Segundo a vítima seu pai efetuou o disparo com o revólver, porém essa arma em questão estaria com o cano danificado, e devido esse motivo provavelmente o projétil não perfurou seu corpo.

O conselho tutelar e a mãe da vítima foram informados e a ocorrência repassada para a Polícia Civil, para serem tomadas as providências necessárias.