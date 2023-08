Adolescente é executado em distrito de Maringá

Um jovem de 17 anos, identificado como Victor Hugo Nunes, foi assassinado na noite desta terça-feira (29) no Distrito de Iguatemi, em Maringá. Ele foi alvo de vários tiros e morreu no local. Outros dois rapazes também foram baleados, um deles foi encaminhado para o Hospital Santa Casa com ferimentos nas pernas e no braço, mas sem risco de morte. A terceira vítima buscou ajuda no Hospital Universitário e está consciente e orientada.

O crime ocorreu em frente a um bar na Avenida Antônio Bortolotto. De acordo com testemunhas, um grupo de homens chegou em um carro Sedan e dois indivíduos desembarcaram e começaram a atirar no adolescente.

A Polícia Militar isolou a área e acionou a Polícia Civil e a Polícia Científica. O caso está sendo investigado pela DHPP de Maringá, que não descarta nenhuma linha de investigação inicialmente. Há a suspeita de que o crime possa ter sido motivado por vingança.