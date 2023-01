Um rapaz de apenas 16 anos morreu no início da manhã deste sábado (31), depois de bater a motocicleta contra um muro, na região do Colonial II, em Apucarana, em acidente registrado na madrugada. O adolescente chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu logo depois de dar entrada, no Hospital da Providência, segundo informações confirmadas pelo Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana.

As informações são do TnOnline