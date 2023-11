Por volta das 18h50 desta sexta-feira a ambulância da Brigada Comunitária (Defesa Civil) de Jandaia do Sul foi chamada para um atendimento a uma gestante em trabalho de parto no Conjunto Nova Jandaia. Ao chegarem no endereço, foi constatado que a criança já estava nascendo e que não havia tempo para levar ao hospital, sendo realizado o parto com auxílio de uma enfermeira que já estava no local.

O bebê (um menino) e a mãe foram levados aos hospital Nossa Senhora de Fátima.