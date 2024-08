Agentes da Defesa Civil salvam recém-nascido que estava engasgado

Na noite desta terça-feira (12) a equipe da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul composta pelos agentes Padilha, Silva e Andrade atendeu um recém-nascido de 4 dias que estava engasgado.

A avó da criança, juntamente com o pai, chegou com a criança nos braços desesperada com a situação. Segundo informações o bebê já não respirava.

Prontamente foram recebidos pelos agentes e o ADC Diego Silva realizou o procedimento e desengasgou a criança.

Na sequência, ela foi levada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima.