Aluno de 16 anos saca revólver em escola de Arapongas

A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) está acompanhando o caso do adolescente de 16 anos que foi apreendido após sacar uma arma de fogo dentro do Colégio Estadual Irondi Pugliesi, em Arapongas, Paraná. Segundo a nota da Seed-PR, a situação ocorreu durante uma conversa na sala das pedagogas após dois estudantes serem retirados de sala devido a uma discussão. O aluno envolvido sacou uma arma de fogo da mochila e ameaçou o outro estudante na frente das profissionais, que conseguiram acalmá-lo. O adolescente de 16 anos foi localizado pela Polícia Militar nas imediações da escola e levado para a delegacia. A Seed-PR afirmou que está atuando para combater a violência nas escolas, por meio do apoio da Patrulha Escolar, investimentos em prevenção e treinamentos de segurança escolar avançado. O colégio foi inaugurado em setembro de 2022 e atende os bairros da região Sul de Arapongas.