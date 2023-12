Ambulância se envolve em acidente próximo ao aeroporto de Arapongas

Um grave acidente foi registrado na noite desta sexta-feira (1) na PR-218, próximo ao aeroporto de Arapongas, na saída para Sabáudia. A colisão envolveu três carros, uma ambulância e um caminhão.

Após o acidente, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros se deslocaram até o local para prestar atendimento às vítimas. O condutor da ambulância, que pertence ao município de Sabáudia, ficou ferido e recebeu os cuidados dos socorristas.

Todas as pessoas envolvidas no acidente estavam conscientes durante o resgate. Segundo relatos de testemunhas, a ambulância estaria em alta velocidade e teria realizado uma ultrapassagem irregular. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada e está investigando as circunstâncias do ocorrido.