Andréia Regina Barbosa, 45 anos, morreu na noite de segunda-feira (1), no Hospital Honpar, antigo João de Freitas, em Arapongas, onde estava internada por conta da contaminação do Corona Vírus – Covid-19.

Casada com Jadir José da Silva, o Biba, entregador do Supermercado Cidade Canção, era filha do Décio Molena, família conhecida em Mandaguari.

Não haverá velório e de acordo com o Sistema Prever, seu sepultamento será direto, e o horário não foi definido pela família.