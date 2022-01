Após acidente, caminhoneira influencer pede orações

A caminhoneira e influencer Aline Fuchter, conhecida como Musa das Estradas, continua internada no Hospital Regional de Cáceres, no Mato Grosso, e se recupera das sequelas do acidente ocorrido no dia 13 deste mês, na BR-174. Nessa sexta-feira (21), ela publicou uma imagem nas redes sociais mostrando o caminhão que ela conduzia destruído.

Na imagem que ela postou, é possível ver que a maior parte da estrutura que compõe o lado do motorista, onde Aline estava no momento do acidente, ficou destruída. “Rezem por mim, por favor”, diz na legenda.

Aline disse que ainda não tem previsão de alta médica. Ela teve fraturas no braço e no fêmur e precisou passar por cirurgias. A caminhoneira também está se recuperando com auxílio de um dreno. “Ainda estou em um hospital em Mato Grosso. Estou toda engessada. Para ir no banheiro é difícil, para conversar é difícil, ainda estou anestesiada. Só queria ter saúde nesse momento. Peço muito a vocês que orem por mim”, disse.

Ela está sendo acompanhada pela mãe, que viajou de Santa Cataria, onde a família mora, para Mato Grosso, nesta semana.

O acidente

Aline sofreu o acidente na BR-174, entre Pontes Lacerda e Porto Esperidião, a 483 km e 358 km de Cuiabá, respectivamente. Depois de bater sua carreta em outro caminhão, ela ficou presa nas ferragens e foi socorrida por outros motoristas que passavam pelo local.

A motorista estava acompanhada pela amiga Lauren Borges, que teve ferimentos leves e já voltou para casa.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, à época, que testemunhas contaram que a caminhoneira passou em cima de uma peça quebrada que estava na pista, o que fez com que um pneu dianteiro da carreta estourasse.

Em seguida, Aline teria perdido o controle do veículo e bateu de frente com outro caminhão. Aline fazia o transporte de soja no dia do acidente. Parte da carga ficou espalhada na pista.

