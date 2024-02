Após roubar carro, dupla morre em confronto com a Polícia em Maringá

Dois homens suspeitos de terem espancado um motorista de aplicativo durante um assalto na zona norte de Maringá foram mortos em uma troca de tiros com a Polícia Militar do Pelotão de Choque do 4º Batalhão da Polícia Militar. O crime ocorreu na noite de 13 de fevereiro, na Avenida Kakogawa, próximo ao Jardim Diamante. Durante o roubo, os criminosos agrediram brutalmente a vítima, que foi encontrada desmaiada.

Após cometerem o assalto, a dupla fugiu levando o veículo da vítima, um Nissan Versa prata. A Polícia Militar atendeu à ocorrência e repassou as informações para as equipes em patrulhamento. No dia seguinte, moradores da zona rural de Ângulo avistaram um veículo prata ocupado por dois homens em uma estrada vicinal. Desconfiados, eles acionaram a polícia.

As equipes do Pelotão de Choque se dirigiram ao local para verificar a situação. Ao se aproximarem do veículo suspeito, os indivíduos desembarcaram e tentaram fugir em direção a uma vegetação. Durante a tentativa de abordagem, os suspeitos entraram em confronto com os policiais e foram alvejados. Ambos vieram a óbito antes mesmo de receberem socorro.

A identificação dos suspeitos só foi possível por meio de exame de papiloscopia realizado no Instituto Médico Legal de Maringá. Tratam-se de Danilo Marcelo dos Santos Bernardo, de 21 anos, e Ícaro Ramos Coelho da Silva, de 20 anos, ambos moradores de Maringá. Os indivíduos estavam armados com dois revólveres, que foram apreendidos após a perícia. A ocorrência mobilizou um grande contingente da Polícia Militar, além das Polícias Civil e Científica.

As informações são do Corujão Notícias