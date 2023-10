Arapongas abre Festa da Padroeira nesta sexta-feira

A cidade de Arapongas, dará início nesta sexta-feira (6) à celebração da festa da padroeira, Nossa Senhora Aparecida. O evento contará com uma programação diversificada, incluindo novena, missas e bênçãos diárias. Além disso, uma estrutura com barracas de comidas típicas e brinquedos estará disponível em frente à Igreja Matriz.

As atividades continuarão até domingo (8). As missas serão conduzidas por padres locais e convidados, contando também com as bênçãos de diferentes grupos da cidade, como servidores públicos, comerciantes, agricultores, estudantes, entre outros.

No sábado (7), será servido um almoço no local a partir das 11 horas. Já no domingo (8), a programação iniciará às 16 horas. As barracas oferecerão uma variedade de opções gastronômicas, como espetinhos, coxinhas, pasteis, yakisoba, bolos, doces, além de chope e refrigerantes. A festa promete ser um momento de celebração e confraternização para a comunidade de Arapongas.