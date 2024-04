Armado de revólver, homem subtrai TV por conta de dívida

A ocorrência foi registrada como roubo pele Polícia Militar de Cambira, na Rua Pedro Donato às 23h04 de terça-feira (16).

Conforme a PM, a equipe foi acionada para atender uma situação de roubo no endereço citado. Chegando no local, o solicitante relatou que a pessoa de xxxx, chegou em sua residência com um revólver o ameaçando de morte, o agredindo e levou a sua televisão de marca CCE de 28 polegadas, de cor preta. Posteriormente se evadiu do local.

Vale salientar que xxxx é inquilino de xxxx, e também disse que deve dinheiro para o mesmo e por isso ele subtraiu o televisor. Sendo então orientada a vítima e as medidas cabíveis tomadas.