Árvore cai sobre veículo na PR-444

Um temporal que atingiu Arapongas, na tarde deste sábado (20), resultou em um acidente de trânsito na PR-444. Uma árvore de grande porte caiu sobre um carro de passeio em um trecho da rodovia, deixando duas pessoas feridas. O veículo, um Toyota Corolla com placas de Umuarama (PR), foi severamente danificado pelo impacto.

As equipes de emergência, incluindo o Corpo de Bombeiros e o Samu, foram prontamente acionadas para prestar atendimento às vítimas, mas conforme informações, o motorista e o passageiro procuraram atendimento médico por meios próprios no Hospital Honpar antes da chegada das equipes de resgate.

As duas faixas no sentido Londrina foram bloqueadas, resultando em congestionamento no local.