Assalto a ônibus de turismo na PR-444: Quadrilha Armada leva coletivo até Bom Sucesso

Na noite desta quarta-feira (14), um ônibus de turismo que fazia a rota entre Foz do Iguaçu (PR) e São Paulo (SP) se tornou alvo de uma quadrilha armada em uma ação audaciosa. O coletivo foi interceptado pelos criminosos enquanto transitava pela rodovia PR-444, próximo ao Distrito da Caixa de São Pedro, em Apucarana.

O motorista foi obrigado a seguir até uma estrada rural nas proximidades da cidade de Bom Sucesso, onde os bandidos realizaram o roubo de diversas bagagens pertencentes aos passageiros.

Um dos passageiros conseguiu enviar uma mensagem via WhatsApp para um conhecido, relatando o crime. Esse contato imediatamente acionou a Polícia Militar (PM) por volta das 22 horas, informando sobre a situação. Os policiais militares localizaram o ônibus parado no acostamento da rodovia e conversaram com o motorista. Segundo o relato do trabalhador, os ladrões estavam em um Jeep Renegade branco, equipado com um giroflex na grade frontal, e também em um Volkswagen Saveiro. Pelo menos cinco criminosos, todos armados com pistolas, participaram da ação.

Um dos suspeitos permaneceu na cabine do veículo, enquanto outros dois invadiram o corredor do ônibus. Todos trajavam roupas pretas e portavam coletes balísticos. No bagageiro do coletivo, eles roubaram diversas mercadorias. No entanto, os passageiros não conseguiram precisar exatamente quais itens foram levados.

Até o momento, nenhum dos criminosos foi preso.