Assessor de Aliel Machado visita Mandaguari

Durante a semana, a primeira da nova gestão (2021-2024), o assessor parlamentar Fábio Bernado, representando o deputado federal Aliel Machado (PSB) esteve em Mandaguari, em uma importante reunião com o vereador do partido Eron Barbiero.

A reunião foi pautada por cobranças de emendas parlamentares. “O deputado Aliel Machado é um dos deputados mais influentes do Brasil, sua liderança é algo que vamos aproveitar muito, para trazer recursos para Mandaguari. Falo em nome dos cinco vereadores (Eron Barbiero, Alécio do Cartório, Daniel Martins- Gambá, Sebastião Alexandre e Sidney Silva- Chiquinho) que foram eleitos pela Coligação Mandaguari em Primeiro Lugar, a eleição passou e vamos ajudar a nova gestão a fazer a diferença, melhorar a vida dos mandaguarienses. Com isso contamos com a ajuda do deputado”, comentou Eron.

Já o assessor do deputado disse que o gabinete de Aliel Machado estará sempre à disposição do povo de Mandaguari e de seus representantes.

Por Fernando Damas.