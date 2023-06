Atletas do Grêmio Maringá são despejados de hotel em São Pedro do Ivaí

O time de futebol Grêmio Maringá, que disputa a Segunda Divisão no Campeonato Paranaense, foi despejado do hotel em que estava hospedado em São Pedro do Ivaí nesta terça-feira (6) por não pagar as dívidas acumuladas.

Conforme o Portal Pinga Fogo, o clube deve mais de R$ 85 mil ao hotel e outros estabelecimentos da cidade. Os jogadores e funcionários não poderão retornar até que a dívida seja quitada. O Grêmio Maringá está em oitavo lugar no campeonato, com apenas uma vitória, um empate e quatro derrotas, e a torcida organizada, Galo Terror, estaria se mobilizando para realizar um protesto contra o time. O clube está realizando treinamentos em São Pedro do Ivaí desde abril, em parceria com a prefeitura.