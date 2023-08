Atletas Mandaguarienses participam do 16⁰ campeonato paranaense loterias caixa de atletismo sub-23.

Neste último final de semana nos dias 19 e 20 de agosto de 2023 ocorreu o 16º campeonato paranaense loterias caixas de atletismo sub-23.

A competição foi realizada no CNTA – Centro Nacional de Treinamento de Atletismo na cidade de CASCAVEL-PR.

Participaram os atletas Adson Garcia Da Silva E Sabrina Gabrieli Pena ambos federados pela PREMA e integrantes da escolinha de atletismo “Equipe Eucorro Mandaguari”, sob responsabilidade do coordenador Anderson “Buyw”.

VEJA OS RESULTADOS DOS NOSSOS ATLETAS MANDAGUARIENSES

A atleta Sabrina Gabrieli Pena foi destaque obtendo duas medalhas de ouro uma nos 1500 metros e outra nos 800 metros.

Já o atleta Adson Garcia Da Silva obteve uma medalha de prata nos 1500 metros e obteve a quarta colocação nos 800 metros.

Parabéns aos atletas pela participação e os excelentes resultados obtidos neste campeonato acima de suas categorias e já com conquistas de títulos para a comunidade Mandaguariense que se orgulha do desempenho destes jovens talentos do nosso atletismo.

Apoio da Prefeitura Municipal de Mandaguari, Secretaria de Cultura Esportes e Lazer, Bolsa Atleta, geração olímpica e Paraolímpica, Família, parceiros Felipe Santana (fisioterapeuta), Muryel Guzzi (nutricionista), e a academia Corpo em dia.

Divulgação em parceria MandaguariOnline e Anderson “Buyw”