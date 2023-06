Atletismo de Mandaguari conquista 4 medalhas em fase macrorregional dos jogos escolares do paraná.

Atletismo de Mandaguari conquistou 4 medalhas em fase macrorregional dos 69º jogos escolares do Paraná 2023. A competição ocorreu na cidade de Goioerê-PR na quinta-feira 08/06.

Foram 3 medalhas de ouro, 1 de prata, conquistadas pelos seguintes atletas:

Isadora Nathally dos Santos do Colégio José Luiz Gori, obteve a primeira colocação em duas provas, 3000m e 800m.

Lívia Alves Macedo Matos do Colégio José Luiz Gori, segunda colocada nos 2000m.

Rafaela Ramalho Pezenti do Colégio Sagrada Família, primeira colocada nos 800m.

Estas estão classificadas para a fase final dos jogos escolares do Paraná, que acontecerá em duas cidades, Maringá – PR na categoria (A) 15 à 17 anos no mês de Julho e Apucarana – PR na categoria (B) 12 à 14 anos no mês de Agosto.

Quantos aos outros atletas, foram eles:

Juliano Cesar Rezende Prates do Colégio José Luiz Gori sendo o oitavo colocado nos 400m.

Raphael Porfirio Modesto do Colégio São Vicente Pallotti sendo o quarto colocado nos 800m.

Maria Clara Dias da Silva do Colégio Vera Cruz sendo a quinta colocada no Arremesso do peso.

Estes atletas fizerem uma excelente apresentação mesmo que não obtendo classificação para Fase Final do JEPS – Jogos Escolares Do Paraná.

O coordenador responsável pelo atletismo Anderson “Buyw” parabenizou os atletas pelo desempenho, destacando que mesmo os que não se classificaram obtiveram ótimas colocações e experiência, como resultado todos são vencedores. Ele agradeceu o apoio das escolas, dos pais, além dos apoiadores como a Prefeitura Municipal de Mandaguari, Secretaria de Cultura Esportes e Lazer, o fisioterapeuta Felipe Santana, o nutricionista Muryel e a academia Corpo em dia.

A equipe MandaguariOnline também parabeniza os atletas participantes.

Divulgação em parceria MandaguariOnline com Professor Anderson “Buyw”.