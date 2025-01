No dia 15/01/2025,por volta das às 20h , na BR: 376 , Km: 199,6, em Marialva/Mandaguari, próximo a praça de pedágio que esta desativada, ocorreu um acidente do tipo atropelamento de pedestre, com vítima. Um homem de aproximadamente 45 anos andava parcialmente sobre a via quando foi atingido por um veículo não identificado. A vítima teve lesão grave na cabeça e não resistiu aos ferimentos, indo a óbito no local. Compareceram ao local: IML, Polícia Científica e SAMU.

Foto: Clesio