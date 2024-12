Atual prefeito de Cambira será secretário na Prefeitura de Apucarana

O prefeito eleito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil), anunciou no final da tarde desta quarta-feira (04), mais nomes do seu futuro secretariado. A lista foi apresentada durante entrevista coletiva na Sala das Cerejeiras, que fica no Cine Teatro Fênix.

O atual prefeito de Cambira, Emerson Toledo (MDB), foi um dos anunciados. Toledo, que é o atual presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (AMUVI), além de compor a diretoria executiva da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), vai assumir a pasta de Assuntos Estratégicos.

“Ele (Toledo) termina seus oito anos de mandato agora em 31 de dezembro, fez sua sucessora e nessa experiência vai poder nos ajudar a tocar os projetos estruturantes da cidade. Nessa secretaria (assuntos estratégicos), ele terá a tarefa de encaminhar os projetos que Apucarana precisa, despachar nos órgãos estaduais e federais, e cobrar da nossa equipe os prazos de documentos e editais. Ele terá a missão também de prospectar recursos e acessar programas do estado e do governo federal, e atuar junto aos deputados para realizar as obras que a gente precisa”, disse o prefeito eleito Rodolfo Mota.

Prefeito Toledo mostrou alegria e disse estar preparado para o desafio agora por Apucarana. “Uma alegria imensa estar aqui hoje, aceitando este grande desafio, ajudar ao Rodolfo e o Marcos, com a experiência que tive ao longo de 8 anos à frente do município de Cambira. Queremos ajudar no desenvolvimento de Apucarana, acolher as pessoas, e em nossa pasta poder articular e buscar recursos e projetos importantes junto às esferas estaduais e federais. Ao longo da minha trajetória política construí bons relacionamentos e espero contribuir muito para que Apucarana de desenvolva e melhore a qualidade de vida da sua gente,” disse o prefeito Toledo.

Confira os nomes já anunciados pela gestão Rodolfo Mota:

Karine Priscila da Silva Mota – secretária da Mulher e Assuntos da Família

Ana Paula do Carmo Donato – secretária da Educação

Fabíola Cristina Carrero – secretaria de Assistência Social

Robson de Sousa Cruz – secretário de Gestão Pública de Apucarana

João Carmo Fonseca – secretário de Agricultura

Ely Macedo – subsecretário de Comunicação

Emerson Toledo – secretário de Assuntos Estratégicos

Wendel Sulivan Metta – secretário de Serviços Públicos

Marcos Diego da Silva – secretário de Meio Ambiente

Udson Mikalouski – superintendente de Meio Ambiente

Sérgio Bobig – diretor de Meio Ambiente

Com informações do TN Online

