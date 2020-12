Um avião de pequeno porte caiu na manhã desta terça-feira (29) na região de Roncador (PR). A aeronave foi localizada no Rio do Macaco.

No local foram encontrados os corpos de pai, mãe e duas filhas.

Valdecy Cruzeiro, a esposa, Luciana Brito Cruzeiro e as filhas Beatriz Cruzeiro e Julia Cruzeiro são as vítimas fatais do acidente. A família decolou do aeroporto de Goioerê com destino a Guaratuba e no caminho houve o acidente.