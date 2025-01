Balneário Camboriú em situação de emergência

A chuva intensa em Balneário Camboriú na madrugada desta quinta-feira (16) deixou a cidade alagada. As torrentes de água avançaram a faixa de areia e deixaram as principais avenidas da cidade interditadas. Moradores relataram que a água chegou na altura da canela. As projeções meteorológicas indicam a possibilidade de a chuva intensa atingir o Litoral do Paraná.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu duplo alerta de tempestade que inclui o litoral paranaense. De acordo com a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), no sábado (18), a maior concentração de chuva será entre o norte e o leste do Paraná, onde fica o litoral. O acumulado de chuva fica ao redor dos 20mm.

Há, ainda, risco de chuva forte ao menos até sábado em pontos do Leste e do Nordeste de Santa Catarina, com volumes acima de 100 mm adicionais em alguns áreas e até mais.

Balneário em estado de emergência

A prefeitura decretou estado de emergência no município devido às chuvas. O Decreto nº 12.034/2025 mobiliza a Defesa Civil para o desencadeamento do plano emergencial.

A pista sentido Porto Alegre da BR-101/SC ficou interditada devido às chuvas e foi liberada para o tráfego no km 138 (Balneário Camboriú) no início da tarde (16-01). Às 13h o congestionamento é de 25km.

Bairros alagados

Todos os bairros de Balneário estão com pontos de alagamento registrados. Na Rua Pica-pau, uma família precisou sair da sua residência devido à situação crítica. Para atender a população atingida, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família está providenciando a abertura de três abrigos emergenciais nos bairros Ariribá, Municípios e Barra.

A orientação é de que os moradores evitem sair de suas casas e, em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelo 153 ou 199, Corpo de Bombeiros pelo 193, e Polícia Militar através do 190.