Bandidos chegam atirando em sítio no município de Cambira, mas caseiro revida

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 20h05 desta segunda-feira (28) na Estrada Cruzeiro.

Conforme a PM, compareceu ao Destacamento Policial militar o Sr. relatando que o caseiro do seu sítio ligou dizendo que chegaram algumas pessoas no local e efetuaram disparos na casa, e que ele havia conseguido fugir para um sítio vizinho. Diante da informação os policiais foram ao endereço informado juntamente com o solicitante, e no local efetuaram buscas onde foi possível visualizar na casa marcas de disparos de arma de fogo em duas janelas.

Em seguida compareceu o caseiro de 52 anos, o qual passou a relatar que por volta das 19h30 estava no interior de sua residência com sua esposa quando ouviram disparos efetuado na janela do quarto, e na janela da cozinha, que Gustavo temendo por sua integridade física e de sua esposa apanhou uma espingarda que possui e revidou a injusta agressão com dois disparos. Na sequência saiu da casa e visualizou dois masculinos sendo um deles de posse de uma arma longa, em seguida efetuou mais alguns disparos em direção aos agressores que fugiram sentido a uma mata.

O caseiro apresentou espontaneamente a referida arma que foi utilizado e os cartuchos, intactos e deflagrados, e afirmou que não possui registro. Face ao exposto os envolvidos foram encaminhados a 17ª SDP para serem tomadas as medidas pertinentes ao fato.