Bandidos explodem caixa eletrônico em Maringá

Na madrugada desta sexta-feira (1), uma organização criminosa utilizou dinamites para explodir caixas eletrônicos do banco Sicoob, próximo ao Ceasa, na rodovia PR-317. Cerca de R$ 20 mil foram levados pelos bandidos, que fugiram sem deixar pistas.

Após receber o chamado, a Polícia Militar compareceu ao local para iniciar as investigações. Segundo informações preliminares, os suspeitos chegaram em um veículo não identificado e estacionaram próximo à agência. Rapidamente, se dirigiram aos caixas eletrônicos e utilizaram dinamites para explodi-los.

Diversas equipes policiais foram mobilizadas e isolaram a área do crime. Uma equipe de peritos, do Instituto de Criminalística, e dois papiloscopistas, do Instituto de Identificação, foram acionados para realizar uma perícia minuciosa na agência bancária. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

