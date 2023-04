Bandidos invadem propriedade rural, amarram e roubam moradores

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 0h05 destaterça-feira (4) na Estrada Coqueirinho em Cambira.

Conforme a PM, relatou a vítima que chegou quatro elementos, sendo que primeiramente foi rendido o caseiro e posteriormente o dono da propriedade rural, sendo amarrados às mãos e os pés e na sequência foram trancados dentro de um banheiro. Os quatro elementos estavam trajando roupas escuras e todos estavam armados de revólver.

Na ocasião os indivíduos agrediram a vítima com chutes na região da nuca, boca e tórax. Foi roubado um veículo Ford Courier de cor branca, placa APK-6D26; uma televisão de 42 polegadas da marca Mei; um cela de montaria do tipo americana; um jogo de facas com o nome da vítima gravado; várias ferramentas; carnes dos mais variados tipos; cervejas; duas alianças de ouro e um celular da marca Motorola.

A vítima ainda foi forçada a fazer PIX para contas determinadas pelos bandidos e também foram levados aproximadamente R$ 1,500 em dinheiro.

Antes de deixar o local, todas as câmeras foram danificadas.