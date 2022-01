Bandidos invadem residência e roubam objetos e veículo em Cambira

Data do Registro: 04/01/2022 22:45:24 Endereço: RUA ESTADOS UNIDOS, CAMBIRA.

A equipe policial foi acionada para deslocar na Rua Estados Unidos, onde o solicitante XXXX estava deitado no sofá assistindo TV com a sua esposa, quando foi surpreendido por dois meliantes mascarados, onde um portava um revólver, ambos sendo morenos e magro, um de estatura alta e outro médio, deram voz de assalto, e colocaram alguns itens dentro do carro da família, um Ford Ecosport na cor branca e saiu tomando sentido ignorado.

Um dos meliantes relatou a vítima que abandonaria o carro na região de Maringá.

Diante dos fatos foi confeccionado o BOU e encaminhado para a 17ª SDP para a tomada de providências cabíveis.

