Bandidos invadem residência enquanto moradores dormem em São Pedro do Ivaí

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de São Pedro do Ivaí às 2h27 desta sexta-feira (16) na Rua Abilio Chaves, no centro da cidade.

Conforme a PM, relatou o solicitante, que estava em sua residência dormindo quando foi acordado por indivíduos mediante inúmeras ameaças, inclusive com arma de fogo, pedindo dinheiro e pertences de valor.

Relata que eram dois indivíduos, sendo um encapuzado e outro moreno, magro e alto, sem barba. Eles trancaram as vítimas no quarto, na parte superior da residência e passaram a levar diversos objetos de valor.

Relataram as vítimas que a todo momento os dois indivíduos falavam com um terceiro pelo celular que os dava ordens e que pediram as chaves dos veículos que estavam na garagem, sendo uma TOYOTA HILUX e uma VW NOVA SAVEIRO.

Após muitas ameaças, os indivíduos se evadiram tomando rumo ignorado, levando os pertences na caminhonete e deixando as vítimas amarradas. No local a equipe constatou que os envolvidos provavelmente entraram pela janela do banheiro, na parte de baixo, onde havia marcas de pé e foi deixada uma faca.

Além dos veículos, os bandidos levaram quatro televisores, dois relógios, dois celulares, micro-ondas, forno elétrico, joias e dinheiro.