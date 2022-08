Bandidos invadem sítio e amarram moradores na região do Pirapó

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 19h35 desta sexta-feira (19) na região do Distrito Pirapó em Apucarana.

Conforme a PM, após o solicitante informar que no sítio Santa Rosa localizado no distrito do Pirapó próximo a fazenda Ubatuba teria ocorrido um roubo, a equipe deslocou juntamente com demais equipes em apoio sendo que no local foi constatado o fato e, segundo as vítimas, quatro indivíduos invadiram o sítio e deram voz de assalto, subtraindo alguns celulares, dinheiro, armas de pressão e bolsa.

Seriam três indivíduos na cor morena e um na cor branca. Todos com roupa na cor escura com capuz e dois armados de pistola. Eles deram voz de roubo amarrando as vítimas e se evadiram com o veículo da vitima, uma Fiat Strada.