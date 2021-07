Barco com nove pessoas desaparece no Rio Ivaí

(Berimbau) A equipe do Corpo de Bombeiros de Ivaiporã e também a Patrulha Ambiental do Porto Ubá, em Lidianópolis, foi acionada para fazer um suposto resgate de nove pessoas que desapareceram nas águas do Rio Ivaí, na região do Ubaúna, que é Distrito de São João do Ivaí. Do outro lado do Rio, a divisa é com o Salto Fogueira, em Borrazópolis. O temor é de que uma tragédia possa ter ocorrido. Por telefone, falamos com o Soldado Cristiano, em Ivaiporã, segundo ele, o acionamento ocorreu por volta das 16:30 horas, deste domingo, dia 18 de julho, com informações, que o grupo formado por cinco adultos e quatro crianças, sendo três de 03 anos de idade e uma de 09 anos de idade, todos de uma família de Maringá, que estava a passeio na região. Eles entraram num barco de alumínio para fazer um passeio nas águas, e não mais voltaram. Como há previsão do tempo é de até um 1 grau positivo, na madrugada seguinte, dia 19 de julho, os Bombeiros e os Pescadores do Porto Ubá, decidiram entrar na água para fazer uma varredura, mesmo à noite. O Eduardo Souza, mais conhecido “Mula”, que é policial militar florestal das reserva e conhece bem o Rio, também acompanhou a equipe. Todos alimentando a fé e esperança que nada de mais grave tenha ocorrido e que o barco possa ser encontrado em alguma encosta.

Atualização:

Um casal e uma criança que estavam em um barco com nove pessoas que desapareceu no Rio Ivaí na tarde de domingo (18), foram resgatados pelas equipes de buscas do Corpo de Bombeiros e voluntários da Patrulha Ambiental do Rio Ivaí.

Segundo informações, o barco teria virado no Salto Takaki, pouco abaixo do Salto da Fogueira, no Salto e o casal teria ficado agarrado no próprio barco e a criança agarrada no pescoço da mãe.