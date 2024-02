Batida frontal em Sabáudia deixa dois mortos

Dois homens perderam a vida em um trágico acidente ocorrido na manhã deste domingo (11), na PR-218, em Sabáudia. A colisão frontal envolveu um Ford Escort e um VW Gol, resultando em ferimentos tão graves que os motoristas, de 31 e 38 anos, não resistiram e vieram a óbito no local. Apesar dos esforços das equipes de socorro do Corpo de Bombeiros e SAMU, nada pôde ser feito para salvar suas vidas.

Imediatamente após o ocorrido, equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Militar foram acionadas e se deslocaram para o local do acidente. Os agentes da Polícia Militar providenciaram a sinalização adequada da área, enquanto a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) fará a investigação do incidente.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana também foram chamados para remover os corpos das vítimas.