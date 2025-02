Bebê de 1 ano é achada sozinha na rua, e casal é preso em Arapongas

Uma criança de um ano e quatro meses foi encontrada andando sozinha pela rua, no Residencial Bem Viver, em Arapongas, por volta das 23h40 desta quarta-feira (19).

Um vigilante do bairro resgatou a criança e a levou até sua residência, onde a entregou aos pais. No local, a mãe da menina, acionou a equipe policial e denunciou ter sido agredida pelo companheiro, com um chute e um soco na barriga. Segundo ela, o homem também a ameaçou de morte com uma faca.

Ao ser abordado, o homem confessou ter ingerido bebidas alcoólicas e usado drogas. Ele autorizou a entrada dos policiais na residência, onde nada ilícito foi encontrado. No entanto, os agentes constataram que a casa apresentava condições insalubres para os filhos do casal, de 5, 3 e 1 ano e 4 meses.

Diante da situação, o Conselho Tutelar foi acionado ao local para os procedimentos necessários em relação às crianças e os pais foram encaminhados à 22ª Subdivisão Policial de Arapongas.

No dia 17 de dezembro de 2024, uma ocorrência de maus-tratos envolvendo os mesmos menores já havia sido registrada.

As informações são do TnOnline