Bebê de 1 ano e meio morre no hospital após ser atropelado em Apucarana

Na tarde deste domingo, 16 de junho, um bebê de apenas 1 ano e seis meses foi vítima de um atropelamento fatal por uma motocicleta no Residencial Fariz Gebrim em Apucarana. Apesar dos esforços dos moradores do bairro, que prontamente levaram o menino para a UPA, o pequeno não resistiu aos ferimentos e veio a falecer no Hospital da Providência.

A mãe da criança havia deixado o filho aos cuidados de vizinhos enquanto buscava atendimento médico. Infelizmente, o bebê acabou indo para a rua e foi atingido pela motocicleta.

O motociclista, um jovem de 22 anos, tentou fugir após o acidente, mas foi contido pela população local e sofreu agressões. A Polícia Militar (PM) de Apucarana e uma equipe do Samu foram acionados até o local. O homem foi encontrado consciente, porém com diversos ferimentos, sendo encaminhado ao mesmo hospital sob escolta policial.