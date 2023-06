Bebê de 1 ano morre após broncoaspiração em Bom Sucesso

A broncoaspiração é a entrada de substâncias estranhas, tais como leite, alimentos e saliva, na via respiratória.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Bom Sucesso às 11h13 desta sexta-feira (23).

Conforme relatório da Polícia Militar, a equipe foi informada pela enfermeira do hospital Dr. Kuriqui Caname, que nos relatou que deu entrada no hospital uma criança de 01 ano e 03 meses de idade, já em óbito. A equipe de serviço foi até ao local onde acionou os órgãos competentes. Polícia Civil compareceu no hospital, onde o médico responsável atestou óbito por bronco aspiração e foram tomadas as providências cabíveis.