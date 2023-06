Bebê de um ano é picado por escorpião amarelo em CMEI de Maringá

Um bebê de um ano de idade foi picado por um escorpião amarelo em um Centro de Educação Infantil (CMEI) localizado em Maringá, na manhã desta quinta-feira, 15 de setembro. A criança estava em uma das salas de aula quando foi picada pelo animal peçonhento. Equipes de emergência foram acionadas e ela foi levada para o Hospital Universitário de Maringá. O CMEI em questão é o Alba de Araújo Rocha Loures, que fica localizado no bairro Jardim Catedral. Segundo informações do Samu, o quadro de saúde do bebê é considerado estável. A Prefeitura de Maringá informou em nota que a criança está recebendo os cuidados médicos necessários e que o município monitora prédios públicos com busca ativa para combater escorpiões, além de orientar os servidores da educação sobre medidas de prevenção.