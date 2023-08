Bebê que teve 80% do corpo queimado morre no hospital

Morreu no Hospital Universitário de Londrina às 23h15 desta quinta-feira (17) a bebê de 1 ano, que ficou ferida após um incêndio em Apucarana, na quarta-feira (16).

Sobre o incêndio

Uma bebê de apenas 1 ano de idade e sua mãe sofreram queimaduras graves no início da tarde desta quarta-feira (16) em Apucarana.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, cerca de 80% do corpo da criança foi afetado pelas queimaduras, enquanto a mãe também ficou gravemente ferida pelas queimaduras. O incidente ocorreu em uma residência localizada no Residencial Sumatra, na Rua Inocente Martins.

Os bombeiros agiram rapidamente e enviaram dois caminhões para o local do incêndio, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O bebê e a mãe foram prontamente atendidos pela ambulância do Siate e encaminhados para o Hospital da Providência.