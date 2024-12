“Benzedor de dinheiro” furta R$ 900 de morador

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 10h02 desta terça-feira (10).

Conforme a PM, a pessoa de XXX relatou que foi vítima de dois homens, que estavam numa camionete Fiat/Toro de cor branca, e um deles se passando por benzedor, disse ao senhor que se ele tivesse alguma quantia em dinheiro em casa, iria benzer pra ter sorte e o dinheiro não sumir, e também nunca mais ser roubado.

No momento do benzimento o masculino ludibriou XXX, falando que os novecentos reais (R$ 900,00) em dinheiro iria aparecer debaixo do colchão.

Após isso se despediu e foi embora. A vítima ao conferir se realmente tinha ocorrido o fato descrito pelo benzedor, não encontrou mais o dinheiro. A equipe registrou e orientou a vítima e realizou patrulhamento para tentar localizar os suspeitos.