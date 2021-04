BMW de Apucarana se envolve em acidente fatal na região

Um jovem que estava dirigindo um carro com placas de Apucarana morreu após colisão frontal na manhã deste sábado (17), no km 284,8 da rodovia BR-277, em Prudentópolis.

Conforme a PRF, o acidente foi entre um automóvel BMW/118I, de Apucarana, que seguia sentido Curitiba e um caminhão Scania/G470, de Palotina, tracionando um semirreboque, que seguia sentido Guarapuava.

Após a colisão, o carro foi projetado para a pista contrária colidindo com um Ford/Cargo que seguia sentido Curitiba. Após as colisões, todos os veículos saíram da pista e caíram em um barranco.

O jovem condutor do automóvel morreu no local. O passageiro foi encaminhado com ferimentos graves para hospital de Guarapuava. Não houve interdição de pista.

Ele foi identificado no Instituto Médico Legal (IML) de Guarapuava como Pedro Henrique Bitencourt, residente na cidade de Peabiru, onde vai ser sepultado no cemitério da cidade, às 10 horas de domingo (18).

As informações são da PRF.