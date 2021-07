Nesta quarta-feira (21), dois corpos, dos desaparecidos no Rio Ivaí, entre São João do Ivaí e Borrazópolis, foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros. Haviam seis desaparecidos.

De acordo com as informações dos bombeiros, uma das vítimas foi encontrada próxima ao local da base de operações e a outra em uma outra região do rio.

Um dos corpos, de um homem, foi identificado como Adalberto Fernandes, de 42 anos.