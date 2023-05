Bombeiros localizam corpo de jovem desaparecido em represa de Apucarana

Os Bombeiros de Apucarana localizaram o corpo de Willian da Costa Depontes, um jovem de apenas 24 anos, que havia entrado em uma represa na região do Bairro Tancredo Neves. As equipes de resgate foram acionadas por volta das 8h15, após uma pessoa informar que o rapaz não havia mais sido visto após entrar na água.

As buscas começaram no final da tarde de domingo (28) e foram intensificadas pela equipe de resgate durante todo o dia de segunda-feira. Familiares do jovem também acompanharam de perto a busca pelo rapaz. Infelizmente, por volta das 9h20, os bombeiros localizaram o corpo de Willian após uma hora mergulhando na represa.

O momento da localização do corpo gerou grande comoção entre os familiares e amigos do jovem. Segundo informações de uma pessoa que estava com Willian, ele teria entrado na água para nadar. Objetos pessoais do rapaz foram encontrados às margens da represa. Após a localização do corpo, o Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Civil foram acionados para investigar o caso.