Os Bombeiros de Maringá trabalham na tarde de sexta-feira, 26, em um incêndio no Contorno Norte, a BR-376, perto do viaduto com a Avenida São Judas Tadeu. Uma carreta carregada com leite estava em chamas no local.

O fogo teria começado na frente da carreta e se espalhou pelo veículo. Várias equipes foram para o local. As informações são de que não ouve feridos.