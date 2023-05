Bombeiros procuram pessoa desaparecida em represa de Apucarana

Os Bombeiros de Apucarana realizaram uma ação de busca neste domingo (28) por uma pessoa que teria desaparecido em uma represa, localizada na região do bairro Tancredo Neves, na Rua São Salvador. Testemunhas ligaram para o 193 informando sobre um possível afogamento.

Segundo informações, um rapaz conhecido no bairro, com 24 anos de idade, teria entrado na represa e objetos pessoais do jovem foram encontrados no local. A equipe de bombeiros foi acionada por uma pessoa que o viu entrar na represa, mas devido à pouca visibilidade provocada pelo anoitecer, as buscas tiveram que ser interrompidas.

O subtenente Camillo, que estava na operação, esclareceu que a escuridão dificultou o trabalho dos bombeiros, e que precisaram adiar as buscas para a manhã de segunda-feira (29). Além disso, ele comentou que conversou com pessoas que afirmaram que o rapaz entrava com frequência na represa.