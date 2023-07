Briga entre irmãos termina em morte na cidade de Apucarana

Uma briga entre dois irmãos resultou em uma tragédia familiar na madrugada desta quarta-feira (26), na Rua Grande Alexandre, no Bairro Vila Nova, em Apucarana. Um homem de 44 anos acabou perdendo a vida no incidente.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada depois que moradores ouviram disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o homem já sem vida.

Testemunhas relataram aos policiais que os irmãos estavam discutindo ao longo do dia e que, por volta das 23h35, a briga se estendeu para a rua. Logo em seguida, ouviram os disparos de arma de fogo e viram um veículo deixando o local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas infelizmente só pôde constatar o óbito da vítima, que havia sido atingida por dois tiros na região do tórax.

Equipes da Polícia Civil e da Criminalística compareceram ao local para realizar as devidas investigações. O corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) local. A Polícia Civil tomará as medidas necessárias para esclarecer os fatos e apurar as responsabilidades.