Cachaça Jamel completa 65 anos de história

Uma trajetória de sucesso e dedicação que inspira a todos no mercado nacional de Cachaça

Em 1959, na cidade de Santa Rita do Passa Quatro (SP), nascia a Indústria Missiato de Bebidas – produtora da Cachaça Jamel, fruto da visão empreendedora e da dedicação do Comendador Ésio Missiato. Como toda grande jornada de sucesso, as dificuldades iniciais eram inúmeras e foram superadas graças a determinação e persistência de seu fundador.

Na época, a Cachaça era engarrafada manualmente e comercializada pessoalmente pelo Sr. Ésio, que percorria o interior paulista e mineiro conduzindo uma pequena carroça de madeira. Ano após ano, a empresa foi crescendo, ganhando visibilidade e construindo uma trajetória inspiradora.

“Olhar toda a jornada percorrida por nossa empresa e todo o legado construído por nossa família e pelos funcionários que caminham lado a lado com a gente, nos motiva a seguir em frente e a continuarmos cada vez mais fortes”, afirma a diretora-executiva da empresa Ariani Missiato.

A Indústria Missiato de Bebidas investe em pesquisa e tecnologia desde o início de suas operações, priorizando a qualidade no desenvolvimento de bebidas destiladas para atender a constante demanda nacional. Com matriz em Jandaia do Sul (PR) e filiais em Anápolis (GO) e Santa Rita do Passa Quatro (SP), a empresa conta com mais de 15 produtos em seu portfólio e acaba de lançar a Jamel Mel, que já é sucesso de vendas entre os apreciadores da marca.

A Cachaça Jamel, principal produto da empresa, é elaborada com destilados de cana-de-açúcar provenientes das melhores regiões do país. Reconhecida como uma das Cachaças de maior qualidade do mercado, a Jamel está entre as marcas mais vendidas do Brasil e está presente também em diversos países da Europa, América do Norte e América Latina.

Saiba mais em www.jamel.com.br e acompanhe nossas redes sociais @tanahoradejamel