Califórnia: Carreatas adversárias se cruzam resultando em briga e tiros

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Califórnia às 18h52 deste sábado (5).

Conforme a PM, a equipe foi acionada no local, estaria ocorrendo uma rixa generalizada por conta de duas carreatas políticas que se cruzaram em dado momento onde se iniciou uma briga.

O motivo iniciou-se por conta de uma das carreatas ter cruzado a frente do comitê do outro partido.

Três pessoas procuraram a equipe relatando terem sido agredidas em meio a situação e que disparos de arma fogo teriam sido contra eles pela pessoa identificado por XXXX o qual teria buscado o armamento (revólver) no seu carro, Toyota Corolla Branco, e disparado na direção de XXXXX e seus familiares onde nenhum disparo atingiu as vítimas.

A equipe acompanhou as vítimas até o pronto atendimento onde eles receberam atendimento médico.

Em contato com o médico, relatou que as vítimas estariam com várias escoriações leves pelo corpo. O autor dos disparos não foi localizado pela Polícia no momento.