Calor! Ladrão arromba estabelecimento para furtar ventilador

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 14h54 de segunda-feira (4) na Avenida Tiradentes.

Conforme a PM, a equipe em patrulhamento, foi abordada pelo senhor xxxxxx, o qual relatou que na data de ontem, seu estabelecimento comercial foi furtado. A equipe deslocou até o local do ocorrido, onde a vítima mostrou para a equipe, os danos, no telhado e na janela, e relata que foi subtraído do interior do estabelecimento um ventilador preto da marca Ventisol. Diante dos fatos a equipe lavrou o boletim e a vítima foi orientada sobre as providências cabíveis.