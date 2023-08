Cambira: Indivíduos ateiam fogo em veículo de Jandaia do Sul que estava estacionado

Conforme a PM, na noite desta segunda-feira (31) foi repassado a equipe que teria um veículo na Rua Inglaterra, em frente a garagem da prefeitura, que estaria pegando fogo, mas que a equipe do caminhão da prefeitura já estava fazendo o combate das chamas.

A equipe do Corpo de Bombeiro se fez presente no local onde fez a avaliação e constatou que não haveria mais riscos.

O veículo em questão, se tratava de um Chevrolet Prisma da cidade de Jandaia do Sul onde no local se apresentou o proprietário do veículo, que relatou que teria estacionado o veículo por volta das 19h30min e estava no interior do CRAS que fica

próximo de onde estava estacionado. Imagens de uma residência próxima flagraram o momento que dois indivíduos se aproximaram do veículo e atearam fogo, porém, nas imagens não foi possível identificar os autores.