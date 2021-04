Caminhão atinge veículos durante atendimento de acidente na BR-369 em Arapongas

(Canal 38) As duas ocorrências de trânsito exigiram mobilização de equipes de socorro da Viapar, do Siate, do Corpo de Bombeiros de Arapongas, e do Samu de Apucarana.

O primeiro acidente envolveu um veículo VW Saveiro e um Ford Escort com placas de Apucarana. Conforme informações, o veículo Escort fazia uma manobra no retorno quando foi atingido fortemente pelo veículo VW Saveiro, que trafegava no sentido Arapongas/Apucarana. Com o forte impacto o veículo parou na valeta entre as duas vias.

Uma equipe da Viapar e outra do Siate do Corpo de Bombeiros foram chamadas. Quando a PRF já estava no local para coletar dados, um caminhão, que segundo o repórter Lucas Leal, do Canal 38, o motorista não teria visto a sinalização com cones, atingiu um veículo Mitsubishi Pajero, uma Van, um VW Golf e um Ford Fiesta. Ainda não há confirmação sobre o número de feridos.

O repórter Lucas Leal, do Canal 38, fez uma live do local do acidente e foi pego de surpresa com a ocorrência da segunda colisão. Ele disse que por muito pouco não ocorreu uma tragédia e houve discussão do caminhoneiro com um dos motoristas.

O Samu de Apucarana também foi acionado para dar ajuda no socorro aos feridos. A PRF ainda vai registrar boletim de ocorrência relativo ao segundo acidente. Mais informações na programação jornalística do Canal 38 logo no início da manhã de segunda-feira (12).

Veja Vídeo da live ao Vivo: